身為維護法治的執行者竟然觸法！美國洛杉磯警局一名警察去年10月辦案時，竟藉機撫摸一名女死者胸部，被隨身的攝影機記錄下。

羅哈斯當時竟關掉隨身錄影機，並撫摸死者的胸部。（圖／CBS News）

根據《哥倫比亞廣播公司》（CBS News）新聞的報導，34歲的女子伊麗莎白巴傑特（Elizabeth Baggett），去年10 月底被發現死亡，當時到場的兩名員警中、其中一名叫做羅哈斯（David Rojas）的員警，當時竟關掉隨身錄影機，並撫摸死者的胸部；但員警並不清楚，他們所使用的錄影機關機後，仍會持續錄影2分鐘，洛杉磯警方是在調查這起案件時，意外發現這些片段！

警用錄影機關機後，仍會持續錄影2分鐘。（圖／NBC News）

羅哈斯事後被要求留職停薪並以重罪起訴，根據洛杉磯地區檢察官辦公室一份聲明指出，「羅哈斯被指控犯下違反國家安全法規的罪行，該法規禁止『未經授權與人類遺骸進行性接觸』」。警方發言人穆爾（Michel Moore）也表示，「這起事件令人極為不安，並不代表洛杉磯警察局的價值觀」。

死者母親對「羅哈斯的行逕相當不滿」。（圖／CBS News）

包括死者的母親珍妮巴傑特（Janet Baggett）也聲稱，「對羅哈斯的行逕相當不滿，這位員警對其他人根本不尊重」！洛杉磯警察保護聯盟（LA Police Protective League）一般都會為員警提供法律協助，不過，聯盟早已表示，不會在任何刑事訴訟中為羅哈斯辯護，而羅哈斯被洛杉磯警察局內務部門逮捕後，准許他以2萬美元交保，但如果罪名成立，他最高可被判監禁3年。

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(中時新聞網)