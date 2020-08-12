南投縣政府改善南投市貓羅溪，及牛運堀排水渠道環境，爭取前瞻基礎建設經費，推動「城鎮之心─貓羅溪中游生態及生活廊道重建計畫」，總工程經費將近6000萬元，預計今年10月中旬全部完工。

南投縣長林明溱，12日上午由縣府建設處長李正偉陪同，視察工程進度時表示，城鎮之心第2期工程完成後，可以串聯南投市藍帶（水環境），更有助於生態及綠化帶的營造及改善，並與社區生活廊道結合，提供民眾優質的生活及休憩空間。

李正偉指出，貓羅溪連結南投市區、中興新村及南崗工業區，透過貓羅溪及區域排水渠道改善，已完成牛運堀排水渠道整治，透過生態工法，營造多孔隙動物棲地，改善水道生態及易親近的水岸環境，工程經費約613萬多元，預計9月下旬完成。

貓羅溪部分，堤前坡及堤後坡原有水泥坡面移除，在不破壞堤防結構前提下，改以覆土植生方式，增加藍綠帶空間，堤後坡也將種植光臘樹、台灣欒樹、黃花風鈴木等樹種增加綠美化成效，堤防改善後，左右岸廊道共增加3.5公里綠帶，工程經費5310萬多元，預計10月中旬完工。

(中時 )