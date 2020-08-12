工黨主席鄭昭明涉嫌媒介在軍中任職的兒子鄭智文，收取大陸情報人員的現金及手表，並簽署「北平模式」不抵抗協議書，還介紹陳姓軍官在國外收禮，被台南地檢署依違反國安法起訴，分別求刑3年、3年8月後，由於鄭家父子在審訊中坦承一時失慮犯法，台南地院分別處刑10月、1年，均緩刑3年，並命向公庫支付20萬、30萬元，可上訴。

台南地院認為，鄭昭明明知其子鄭智文長年受國軍培育，2人竟因個人私利，未謹守與大陸地區公務機構人員相處分際，協助大陸地區官員吸收台灣現役軍人而發展組織，嚴重影響國家安全及破壞部隊紀律，所為並不可取，但犯後均坦承犯行，頗具悔意，分別宣告緩刑，以啟自新。

據了解，「北平模式」係指國共內戰中期，駐守北平的將軍傅作義，對共軍採取不抵抗策略。由於李某與鄭智文在新加坡會面時，曾要求將來如果大陸武力犯台，希望鄭能循「北平模式」不抵抗，獲允諾當場簽署「兩岸互信協議書」，被檢方痛批「行徑與陣前叛逃並無二致」。

50歲鄭智文歷任參謀本部飛彈指揮部中校監察參謀官、聯勤司令部監察組中校參謀，2013年7月以軍備局202廠中校身分退役，之後轉任工黨主席鄭昭明辦公室主任、兩岸發展促進會理事長。

76歲鄭昭明為工黨主席，長期活躍於兩岸，分別擔任台灣百姓文化交流協會副理事長、財團法人台南勞資事務基金會董事等職，並擔任大陸河南鄭州聯誼會副會長、福建省海外聯誼會顧問、中國河洛文化研究會理事等職。

去年7月初，調查局國安站接獲情資，指鄭氏父子與大陸情報官員意圖在台發展組織，危害國家安全。經分案指派檢察官王聖豪指揮國安站調查官蒐證後，7月30日曾持搜索票前往鄭氏父子住所等處執行搜索，還傳喚鄭氏父子及陳姓軍官等3人後，鄭氏父子各以10萬元具保。事後，鄭智文繳回不法所得61萬餘元，被檢方起訴並具體求刑。

檢方查出，2009年11月鄭昭明在日本與大陸李姓情報人員餐敘，即承諾介紹兒子鄭智文與對方見面，李即透過鄭父轉交美金1000元及禮物給其子。

隔年10月鄭氏父子在新加坡與李某見面，李除希望鄭智文引介其他現役軍官出國結識，還提及將來如果中共武力犯台，希望鄭能循「北平模式」不抵抗策略，獲應允並當場簽署「兩岸互信協議書」，會後李再給鄭美金1萬1000元及價值新台幣1萬元手表。

鄭智文退伍後，因李某一再催促，加上適逢好友陳姓軍官邀約，2016年12月共同前往馬來西亞旅遊時，藉機引介陳與李初步認識，並收受人民幣2萬元的旅遊補貼。

2017年8月鄭智文邀陳前往越南旅遊，期間與李會面，並收受人民幣2萬元旅遊補貼。2018年7月鄭再邀陳到越南，李某等趁機遊說陳也接受「北平模式」，並交付美金1萬元、手表等見面禮，以及鄭、陳各美金1000元的旅遊補助。

(中時 )