大陸天津市鬧區出現隨機砍人命案，一名瘦弱的老翁，手拿著一個菜籃，看起與一般老人無異，當他經過年輕女生旁邊時，突然從菜籃拿出刀子，刺殺無辜路人，造成1死1傷，老翁被逮捕時眼神冷漠，似乎命案與自己無關，警方銬上手銬時，他只說一句「我要向中央報告特別重大的事」。

12日大約上午11點20分，一名身穿藍色條紋、短袖襯衫的老翁，提著菜籃在天津鬧區路上行走，見到人就持刀攻擊，但老翁專挑年輕女生下手，一名高三女學生出門逛街，突然遭老翁刺殺，全身是血倒臥在路邊，血染白衣的驚悚畫面嚇壞路人，等到救護車抵達命案現場時，女高中生已經身亡。

高中生遇刺的畫面，在網路上瘋傳，許多網友大罵老翁可惡，同時也擔心無差別攻擊會越來越多，走在路上也能被殺，出門真的要小心啊，我都不敢出門了」、「反社會人格怎麼這麼多」、「犯罪率不分年齡，但分性別」、「無緣無故被砍，這社會怎麼了」、「精神病拜託關起來」、「為什麼專挑女孩子」。

根據外媒報導，命案發生後，天津市公安和平分局官方微博發出通報，指出8月2日11點20分許，本市和平區營口道與貴州路交口，發生一起重大刑事案件，犯罪嫌疑人劉某某（男，67歲，本市人）持刀行兇，造成路人兩女一死一輕微劃傷，警方迅速處理，犯罪嫌疑人已經被逮捕。

(中時新聞網)