製冰盒不就是做冰塊用？其實製冰盒還有許多幫你省時的大妙用。

製冰盒真的很實用，跟新手媽媽做寶寶食物冰磚的邏輯，可以將食物、果汁分裝成小份量，冰凍起來，要吃的時候再拿出來退冰，方便又省時。

●做高湯塊

煮湯時想提味，又覺得外面的高湯粉太過「人工」，不妨自製高湯塊，做成冰磚，就可分次使用。

榮新診所營養師李婉萍分享她自己的高湯塊做法：將柴魚丟進滾水，煮20分鐘後，等冷卻再倒進製冰盒。下次要煮湯時，就丟個幾塊提鮮，多方便。

●做烤大蒜塊

大蒜也很適合煮湯提味，尤其烤過的大蒜味道更香。但烤個大蒜約需要一個小時，不妨事先將大蒜烤好，待他冷卻後，剝好皮放入製冰盒，整顆或切碎都可。下次煮湯時就丟一塊進去。

其實，除了煮湯以外，做義大利麵醬、馬鈴薯泥等也很適合放一塊大蒜塊。

●洋蔥切碎放入

每次切洋蔥都要流一次眼淚，不如一次切多一些，放到製冰盒中冷凍保存。

洋蔥超級百搭，不管煮湯、炒菜、炒飯，丟幾塊下去，就能為你的料理味道加分。而且，冷凍後的洋蔥烹煮時更快炒軟，甜味更容易釋放。

●來不及吃完的香蕉，也丟進製冰盒吧！

是不是常常碰到香蕉放在室溫下太久，容易變軟而失去口感？李婉萍建議，不妨將吃不完的香蕉切塊放入製冰盒，夏天拿來打香蕉優格，或搭配蔬果汁都很方便。

其實不只香蕉，很多水果都可先做成冰磚。這樣，就省下處理水果的時間，將水果冰磚放入果汁機，馬上就能來一杯沁涼果汁或冰沙。

很多水果都可先做成冰磚。這樣，就省下處理水果的時間，將水果冰磚放入果汁機，馬上就能來一杯沁涼果汁或冰沙。

●做香料塊

買了太多巴西里，一次沒用完，該怎麼辦？就用製冰盒來保存吧。

相較於薄荷、羅勒、檸檬馬鞭草等軟的香料，巴西里、迷迭香、鼠尾草、百里香、奧勒岡等硬式香料較適合做成香料塊。你可以選擇把新鮮香料切碎，或保留他的莖與葉，將製冰盒的2/3填滿香料，1/3倒入橄欖油，覆上一層保鮮膜後再放入冰箱冷凍保存。

橄欖油有助保留香料的風味，而且能防止這些香料褐變或凍傷。下次要烹煮食物時，加個香料塊，搭配洋蔥、大蒜等炒一炒，整道料理立刻華麗了起來。

●做牛奶巧克力

有時就是嘴饞想來點甜點，不妨自製一口甜點。你可以用製冰盒做黑巧克力塊，也可以把巧克力切碎加點牛奶，做成牛奶巧克力，或是在巧克力裡灑點堅果......，盡情發揮你的創意吧。

●做蘆薈冰磚

夏天很容易曬傷，有什麼比得上蘆薈冰磚更能舒緩不適？如果今夏打算去海邊玩耍，不妨先製作一些蘆薈冰磚，緊急情況就能派上用場了。

延伸閱讀：

(中時新聞網)