福興鄉公所現使用的辦公大樓，已有40年以上屋齡，在921大地震後經鑑定為「堪用危樓」，公所爭取改建，獲得內政部補助8000萬元，及縣府、企業家個人捐贈和公所自籌款共9900萬元，改建新建辦公大樓，立面設計新穎美觀，廣場綠美化，將可大幅提高辦公效率、服務品質和便利鄉親洽公，廣場提供鄉民多元使用，將成福興、鹿港新地標。

鄉長蔣煙表示，積極爭取公所重建案，新建辦公大樓基地面積1452坪，規劃為地上4層、地下1層，高度19公尺，樓地板面積約1萬8000坪。地上四層為課室辦公及「福興鄉立粘銘紀念圖書館」，地下1層為停車場，去年底完成發包作業，工期為510日曆天。

經費來源為內政部補助8000萬元、縣府補助1000萬元、創辦億豐窗簾的鄉先賢粘銘，其三位公子耿豪、肇紘、凱隆昆仲，以個人名義共捐贈3000萬元，作為「福興鄉立粘銘紀念圖書館」興建經費，及公所自籌5900萬元。

鄉長蔣燈煙表示，福興鄉公所現使用的辦公廳舍，是1977年10月落成啟用，屋齡已超過40年，1999年921大地震後，被鑑定為「堪用危樓」，若發生大地震，公所員工與洽公民眾的安全堪慮，而且早年的建築設計，難以符合現代化的辦公需求，因此積極爭取公所辦公大樓在原址重建，企盼帶給福興鄉嶄新的風貌。

(中時 )