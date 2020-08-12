冠軍決賽以外觀判定及食味官能評比，經農糧署東區分署與農改場專業人士食味質評比後，直接公布得獎者。（玉溪農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里鎮以種植稻米為主，是台灣單一行政區中最大的水稻生產區，兩期稻作面積共達6500公頃；玉溪農會今舉辦109年一期台灣稻米達人鄉鎮冠軍賽，分為台好好米組及有機米組，經激烈競賽後，台灣好米組由李宗勳拿下冠軍寶座，去年有機米組的冠軍楊朝富今年也持續奪魁。

今年冠軍賽分為「臺灣好米組」與「臺灣有機米組」，玉里、卓溪地區稻米品質競賽共有21 位儂有報名參賽，臺灣好米組16位，臺灣有機米組5位，透過專家學者「田間檢查」後，進入第二階段的農友共16位，最後經規格分析後，臺灣好米組10位，有機米組3位，進入冠軍決賽。

決賽以外觀判定及食味官能評比，參賽品種有台粳2號、台粳16號、高雄147號及台南16號，經農糧署東區分署與農改場專業人士食味質評比後，直接公布得獎者，台灣好米組和有機米組分別由李宗勳、楊朝富奪冠，並進行頒獎儀式，兩位冠軍也將代表玉溪地區農會出征農糧署主辦的台灣稻米達人全國冠軍賽。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰表示，玉里的稻米今年雖然遭寒害與豪雨影響，但在農民用心灌溉下，維持良好品質；且為了種植出最佳稻米，從穀種挑選，到田間培育，須歷經半年，才有機會參加選拔，實在讓人敬佩。

連兩年榮登有機米組冠軍的楊朝富，在縣道193線旁的德武部落種植水稻約13公頃，其中不到1公頃轉為有機種植。楊說，改為有機種植需花費更多心力，病蟲危害嚴重時僅能靠有機資材防治，不能噴灑農藥，特別感謝一生獻給稻米的父親不吝指導，讓他今天能種出冠軍稻米，代表花蓮參賽。

(中時 )