市場派勝利！審查一個月的大同公司市場派申請召開股東臨時會案，經濟部下午召開記者會，宣布認定大同公司違法濫權，不能公平對待股東權益，難以期待未來會召集合法股東會，所以准許兩市場派申請自行召集案，但須於11月30日前召開並完成登記。

大同公司6月30日改選案逕自刪除非我族類的股東表決權，鞏固經營權行為，顯然徹底失去政府與社會的信心。經濟部商業司副司長陳秘順說，選舉權是股東基本權利，不能一個主席說不給就不給，這樣的行為還能期待他會公平對待股東嗎。而一個不能平等對待股東選舉權的公司，已符合公司法中董事會「不能」召集股東會定義。

《公司法》第173條第4項規定，董事會不為或不能召集股東會時，得由持有股份總數百分之3以上股東，報經主管機關許可自行召集。因此大同兩市場派股東依此條此項於7月向經濟部申請自行召集。

歷經一個月的審查，經濟部商業司李鎂今天宣布，經過審慎評估，核准大同公司股東欣同與新大同自行召集股東臨時會一案。但限定於11月30日前召開並向該部完成公司變更登記。

李鎂解釋，主要是考量申請人、大同公司與金管會意見後，認定大同董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令，客觀上已足以認其股東會主席有違法濫權行為，對全體股東造成嚴重損害之情事，難以期待該公司會召集合法股東會。

不過，如此裁決是否擴大了173條第4項解釋，畢竟公司派董事會仍然存在，是否失能有爭議，未來其他公司市場派都可能援引此例，造成公司經營混亂。對此李鎂強調，還是要依個案判斷，大同是因為投保中心對其6月30日股東會擅自解任股東選舉權已做出刑民事處置，這有客觀事實存在，要case by cas看。

對公司派先前祭出市場派股東涉陸資問題，李鎂斷然說，這由其他機關處理，是兩件事，不影響准許召集決定。

為何市場派股臨會須於11月30日前召集完畢？李鎂解釋，過去自行召集股東臨時會時間是3個月，期間要去證交所申報、公告停止過戶、股東名冊製作等，加上15天登記期，合計45天，差不多就是到11月底。

(中時 )