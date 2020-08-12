南韓的京畿道富川某所小學，發生一起男童人間蒸發4年的離奇事件。據了解，此校的校務主任發現1名男童，已經4年沒有來學校上課，多次電訪家長卻都被婉拒，校務主任察覺有異直接親自拜訪，卻驚見男童家中冰箱流出血水，再度確認後發現男童早已遭到殺害，還被大卸八塊手段極為殘忍，令人不敢相信的是犯案人竟是親生父母，目前已報警處理。

根據南韓媒體《國民日報》報導，這名男童已經4年都沒有來校上課，經由學校老師多次致電家中登門拜訪，皆都被家長婉拒。校務主任察覺有異，立即通報警方共同前往男童家中一探究竟，然而卻在登門拜訪後，從男童家中冰箱裡聞到一股屍臭味，立即打開冰箱一看，竟發現男童早已遭到殺害，冰箱裡存放的是男童被大卸八塊的屍體，警方也在家中尋獲男童被殺害後，找到安置男童的屍體箱子，整起男童分屍案才大曝光。

警方將犯案父母帶回警局偵訊後得知，案發當時男童的爸爸，要求男童快去洗澡，但是男童卻不聽話，導致爸爸大怒強行將他拉到澡間，過程中爸爸不小心力道過猛，導致男童意外碰撞到頭部當場失去意識，離奇的是男童昏迷甦醒後，家中父母並沒有將他帶往醫院檢查就診，讓男童在1個月後直接在家中猝死，父母見男童死亡非但沒有報警處理，竟直接一起將男童屍體五馬分屍，分別丟入馬桶沖掉及裝入袋中直放冷凍庫，目前已將男童父母移送法辦，等待法官進一步的裁決。

(中時新聞網)