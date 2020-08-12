「壯闊東協 台商雄起」論壇今（12）日下午進入金融議題，受邀業者紛紛提出佈局東協市場的策略。根據CRIF中華徵信所2020版東協台商千大排名，引用財務年度2018年企業資料，共有27家金融業入榜，總營收達346.04億元，較2017年成長114.01％；依稅後淨利計算的總獲利為台幣86.65億元，年成長率90.90％。

永豐金控資深副總經理暨永豐銀行海外業務處處長王啟志在論壇演講中指出，中美貿易衝突、當地經濟成長促成越南加快成長，亞洲發展銀行（ADB）估計越南今、明年GDP成長率可望達到4％至6％，因應越南穩健成長，永豐銀行今年7月間將胡志明市分行遷移至市區金融中心，預計3年內擴編三成人力，打造越南台資銀行金融服務的第一品牌，提供全方位收付款、資金調度與員工的現金管理金流服務，滿足企業營運需求。

王啟志指出，永豐銀行將持續深化經營在地客群，鎖定上、下游供應鏈與當地中大型企業，聚焦在地、跨境企業融資與金流服務二大業務以挹注成長動能；同時，在中小企業家數持續增加及財富增長驅動資本市場崛起的趨勢中，銀行、租賃及證券等金融業均可望迎接嶄新商機。

(工商 )