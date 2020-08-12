經濟部政務次長陳正祺表示，東協市場一直都是值得開發的市場，從1990年第一波南向政策開始，一直到2020年台商在地耕耘開花結果，是我國企業要找尋新的供應基地的好地方。

陳正祺12日出席工商時報舉辦「壯闊東協 台商雄起」論壇中專題言講表示，今年受到疫情影響，世界各國貿易動能也受到拖累。他指出，疫情讓貿易動能下降，事業銀行預測今年全球經濟成長率衰退5.5％，WTO更預估全球貿易量年縮13％至32％，其中上半年降幅18.5％，實際影響已經發生，因此需要密切觀察下半年動態。

也因為疫情，讓全球供應鏈有所轉變，從過去的全球製造生產變成在地化及短鏈化，並且讓企業加速建置多元生產基地，跨國跨區與分散市場，現在正式零接觸接觸經濟興起，未來數位貿易會是企業推廣與對外交流的重要形態。

陳正祺指出，東協國家也面臨一些挑戰，在經濟有結構性的問題。他說，東協國家是相對年輕的國家，二次大戰前許多國家是世界各國的殖民地，因此農產經濟是當時發展的狀況，且缺乏基礎建設、區域發展非常不平衡，後續民主政治啟發後，但這需要高度素養來經營。

陳正祺表示，台灣轉型走向民主花了30年，每個人有充分言論自由社會又很安定，這是很不容易的成果，過去就有歐洲駐台的人員要被調往菲律賓，大使就把家人留在台灣，並強調在世界上「可以以享受民主自由又安全的地方並不多」， 需要珍惜台灣這塊土地，並也預期東協未來也會追上。

而台商要前往東協，首先要面臨新興國家常見的問題，包含行政效率不高、法規不完善、勞動比例相對不夠高、同時欠缺基礎設施，不過這些國家也有許多優點，像是人口紅利及經濟發展快速，未來市場可期。陳正祺說，東協的人口年輕，因此很多新興科技應用東協非常有興趣，台灣的進步是值得他們效法。

在這樣的情況下，台商擁有許多的機會。陳正祺解釋，1990年台灣推動南向1.0，當時台商前往東協投資，陸續下來打好基礎，根據當地政府統計，2019年台商在東協10國投資金額超過981.75億美元，投資範圍大多在電子、電腦、批發零售及金融保險業上。

除了投資之外，還有另一件令外國人相當驚訝，陳正祺說，外國人去當地會因為宗教而有共同上教堂的習慣，因而相互認識交流，但前往當地投資的台商們，自動自發的成立台商會，互相幫助解決問題，而這也是現在新南向政策推動後，台商前往在地的重要協助來源。

而過去推動全球生產，但現在卻因中美貿易戰、新冠肺炎疫情影響，市場及生產都有受影響，尤其在生產上就必須找尋第二備援基地，台灣企業一直扮演支持日本、歐美等跨國企業供應鏈的重要角色，現在全球市場有所改變之後，東南亞就成為全球兵家必爭之地，因此這也是台灣接下來的機會。

在後疫情時代，經濟部國貿局在東協各國都有成立企業家聯誼會，利用進出口資料找到當地市場經營高手，一一邀請來座談，並且聽取他們的需求而給予協助，這也是讓新近的台商也可以加入打聽當地消息的重要來源。

陳正祺強調，東協最重要就是人口紅利，當地市場相當年輕，雖然極具有挑戰性，但是處處是機會。

(工商 )