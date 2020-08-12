林義傑（左二）再度擔任「2020台糖公益路跑」活動大使。（李宜杰攝）

全台唯一由「公益」加上「糖業文化」的「2020台糖公益路跑」，將於11月29日在台南善化糖廠開跑，台糖將從每位參賽者中，捐出50元等值台糖物資給台南市佑明視障協進會，以健康做公益。今年活動大使同樣由林義傑擔任，他也笑說，大家來參加活動之餘，不妨順便來台南吃吃喝喝，並透露自己「最愛台南牛肉湯。」

「2020台糖公益路跑啟動記者會」今（12）日於台南台糖長榮酒店舉行，台南市長黃偉哲、台糖董事長陳昭義、活動大使林義傑，及佑明視障協進會攜手邀請全國朋友一起來「為EYE而跑」，健康做公益。

黃偉哲表示，台糖多年來做公益不落人後，雖然上半年不少活動相繼取消，但仍期盼大家組成復仇者聯盟，來台糖「報復性參加」。

台糖則表示，去年路跑首度移師善化糖廠，跑者佳評如潮，今年路跑活動再度選定善化糖廠開跑，並規畫21公里、12公里及4.5公里的路線，供跑者自由選擇，沿途可欣賞曾文溪畔的風光、綠樹成蔭的堤防小路，及充滿童趣的胡厝寮彩繪村。

台糖公益完賽跑者可獲得由100％回收紗製成的機能排汗衫1件、迪卡儂100元抵用券。另外，依不同組別，還可獲得環保摺疊水杯、復古糖廠標誌提袋、印有糖鐵標誌的運動毛巾、方巾等完賽禮，總市價高達2000元。

台糖也說，今年9月起至12月29日，持台糖公益路跑參賽證或付款證明，入住台南台糖長榮酒店，即可享受跑者獨家優惠。更多好康可至2020台糖公益路跑臉書粉絲團或報名網站（https：／／reurl.cc／exrD0Q）查詢。

(中時 )