Mitchell & Ness在2020年夏季推出新品系列，再次改變以往大眾對於球衣球褲的印象。時光似乎回到美式風格大膽原創的黃金時期，以80、90年代的復古元素，注入到新穎的現代風格。從球員照片的水洗印花、誇大的球隊logo、對比分明的色塊表現，甚至是面料的尼龍選擇，Mitchell & Ness再次將復古「throwback」風格，於夏季系列完整呈現。

NBA Behind the Back Tank Collection

Behind the Back Tank復古球員人像球衣系列，不只回味過去經典傳奇球星的招牌動作，也將80、90年代人像印花流行文化再次回溫。大膽顯眼的呈現球員照片、亮麗的漸層色中搭配上不規則的立體的文字，正值NBA的黃金時期，球迷服飾文化中最具代表的設計。

NBA Big Face Collection。(M&N提供)

NBA Big Face Collection

90年代美國東岸街頭，大圖系列成為街頭潮流人士必備的時尚單品，近年來復古風格當道，各大街頭品牌紛紛再次吹起大圖美學風格。復古王者的Mitchell & Ness更是將大圖系列再次昇華，把球隊Logo大膽斜放強大呈現，造就出不規則的色彩層次變化，成為街頭上最搶眼的搭配。

NBA Striped Jersey

夏日出遊不可少的服飾系列，Mitchell & Ness夏季推出Striped橫條紋海灘系列，將NBA各球隊元素融入到海灘褲材質。以橫條海軍色塊的方式呈現隊伍主色，剪裁利落的獨特剪裁，機能性更是不可或缺，擺脫夏日煩躁展現出清涼舒適的時尚感。

(中時 )