蔡旭志打造智慧化茶園，減輕勞力成本。

透過土壤監測數據，判斷茶葉採摘、施肥或灌溉的最佳時機。

新北市農業局每年推動「新北青農力輔導計畫」，47歲汐止茶農蔡旭志，透過計畫在茶園打造「微氣象站」和「土壤感測器」，搜集氣候、土壤等環境的精密數據，判斷茶葉採摘、施肥或灌溉的最佳時機，打造智慧管理的茶園；蔡旭志說，他對自家產品相當有信心，也期盼讓汐止茶產業傳承與留存。

蔡旭志家裡四代從農，目前經營的「天然茶莊」，以販售茶葉、茶葉特色料理與相關茶類加工品為主，由於地點位在南港展覽館和中央研究院附近，常有博士學者來聚餐，其中一道「採茶飯」最熱賣，是許多饕客的心頭好。

蔡旭志接手種茶後，堅持以有機方式種植茶葉，更榮獲第一屆「2020全國有機茶TAGs分類分級評鑑」銅蛙獎及今年汐止區春季文山包種茶比賽頭等獎，期盼藉由輔導計畫建立更好的種茶管理系統。

目前茶莊除了經營茶料理、加工製茶廠與有機茶園外，並以一心一意做好茶葉及傳承汐止百年製茶薪火為理念，開發自有品牌「天然一心」，以高品質及質感包裝打入精品茶市場。

面對事業經營持續擴大，蔡旭志深知結合物聯網的智慧農業是未來新趨勢，加上茶園位於汐止和南港交界的大坑溪谷山區，常常面臨極端氣候影響，導致栽種管理不易，因此將現有茶園管理方式導入智慧化元素，建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備，透過長時間田間環境數據收集，提升診斷天氣與土質環境正確性，改善原本種植模式，以提升產量與降低人力成本。

蔡旭志表示，輔導計畫與「阿龜微氣候」合作，打造客製化茶園微氣象站及土壤感測器，可蒐集作物微氣候及土壤環境數據，判斷茶葉採摘、施肥或灌溉時機。像是前陣子的連續高溫，就是利用此數據輔助系統結合遠端灌溉系統，選在夜間施灌，避免白天灌溉後葉片上留有未乾的水滴，經太陽直射後造成茶葉日燒病。

蔡旭志指出，過去須親自到現場檢視茶園環境，並採手動灌溉，過程耗時耗力，透過物聯網環境感測設備，可遠端即時監測茶園環境數據，搭配可遠端控制的灌溉系統，在根據環境數據判斷灌溉時機之後，遠端啟動或關閉灑水系統，約可節省30％至40％的勞力成本，非常感謝農業局「新北青農力輔導計畫」的協助，未來希望能朝向農業4.0的目標持續努力，打造智慧化茶園。

(中時 )