台中市府新政風處長詹政曇5日到任，遲未獲市長盧秀燕接見，11日連市政會議都未出席，12日則傳出市府退回法務部的人事派令，盧秀燕對媒體詢問該人事案，只說「謝謝」不多做回應，市府強調，「派令不是給台中市府，沒有退回問題」，等待法務部溝通協調，早日圓滿解決。

台中市政風處長人選虛位以待多時，法務部廉政署發布派令由詹政曇出任新任政風處長，詹政曇五日上任，至今已一周時間，盧秀燕未接見，市府也表示，放話無助解決問題，希望事情圓滿解決；市府等待法務部提幾個名單，和台中市政府進行磋商協調。

新任政風處長是否能順利走馬上任，情況未卜，連日來詹政曇「困」在個人辦公室，等待人事案進展，今日傳出市府退回法務部的人事派令，但市府對此回應表示，法務部派令並非給台中市府，所以並無退回的問題。

盧秀燕今日在出席活動時，針對媒體詢問政風處長人事案，只說「謝謝」，不多做回應。

到台中市府到任，詹政曇卻卡在市府冷處理，市府表明「等待法務部提幾個名單，和台中市政府進行磋商協調」，對外傳市府退回中央人事派令，詹政曇低調表示，謝謝關心，到任就是承機關首長之命，在單位善盡職責。

(中時 )