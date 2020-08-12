內湖豪宅「長虹天璽」近日實價揭露二筆交易，2012年預售時入手的屋主，近期各以1.54億元、1.56億元轉手出售，分別有4,372，3,500萬元獲利，與八年前預售買價相較，大幅增值三至四成，也是今年台北豪宅市場少見轉售高額獲利的案例。

根據最新實價登錄顯示，「長虹天璽」5樓戶今年4月以約1.54億元出售，屋主獲利4,372萬元；7樓戶以1.56億元出售，屋主轉手獲利3,500萬元，兩戶的新買主都是以現金、無貸款購屋。

屋齡3年的「長虹天璽」是內湖指標豪宅之一，規劃54戶135～160坪住宅，包括藝人林瑞陽、張庭夫婦，以及歌手林俊傑等住戶名單星光閃閃，相較於預售時期房價約每坪80～90萬元，近年高樓層單價普遍都突破百萬元，最高單價為28樓頂樓戶於2012年的交易每坪127.8萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前「長虹天璽」夕前共揭露共51筆交易，其中僅三筆為轉手交易，且「每賣必賺」，除了近日轉售這二件預售進場、長期持有高額獲利之外，2018年也有一件高樓層23樓屋主僅持有約半年，以1.96億元轉售，短期持有也有2,156萬元獲利。

除了高總價市場景氣回春之外，電塔拆遷是一大主要因素。「長虹天璽」原本鄰近電塔，對於高資產族而言多少形成阻力，而近年電塔正式拆遷，身價明顯翻漲，轉手戶大轉一筆。

(工商 )