路人硬闖鐵軌遭自強號撞上 西幹線富岡到北湖列車延誤 18:542020/08/12 中時新聞網 林俊翰 、中時、 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路人硬闖鐵軌遭自強號撞上，西幹線富岡到北湖列車延誤。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵西幹線139次(PP自強號)18:00於富岡=北湖間東正線(85K處)撞及一跨越路線之行人，富岡=北湖間上、下行各次列車均有延誤。 (中時新聞網) #富岡 #北湖 #自強號 #闖鐵軌 #撞上 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵田中站驚傳婦女跌落鐵軌 慘遭進站列車撞過當場死亡 09:502020/08/07 社會 3車等紅燈追撞 保時捷駕駛做完警詢竟離奇自撞 送醫不治 09:382020/08/09 社會 貨櫃車硬闖陸橋卡住 靠輪胎洩氣順利脫困 16:182020/08/03 社會 貨車輾過女騎士 赫見害死同學 04:102020/08/11 社會新聞 疑熱暈落軌 田中火車站電車輾斃台南越配 16:422020/08/07 社會 婦人深夜駕車逆向闖台82線 遭撞飛路肩2人輕傷 10:532020/07/27 社會 新莊無照少年紅燈硬闖 無辜騎士騰空翻一圈重摔著地 竟奇蹟站起 11:242020/08/11 社會 尚順商圈最危險路段在這 將設紅綠燈 19:452020/07/23 寶島 解放軍公布南海實彈演習畫面 陸媒：美軍硬闖就當活靶機 20:492020/07/27 兩岸 從華爾街到52街 徐崇育闖蕩紐約8年學爵士樂 23:282020/07/30 生活 社會熱門新聞 陸軍八軍團爆共諜 中校情報官手機拍機密寄金門遭逮 - 社會 充氣娃娃出現神功能 宅男雀躍：不需要女友了 - 社會 太恐怖！台南永康轎車撞機車 21歲女彈飛沖天數公尺 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 洩漏天機惹禍？爆料15.6億中獎人身分 前議員陳清景車禍重傷 - 意外 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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