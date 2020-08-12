9日微博上有網友爆料，廣西農村有人拐賣婦女，他探訪的一戶人家，男主人的姐姐隨口說出，弟弟多年前親手殺了母親，相關內容在網路上引發熱烈討論。廣西壯族自治區公安廳稱，他們已關注到網路上的相關內容，正在進行調查。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，一名暱稱「石金水」的短視頻創作者在2020年7月拍攝一段影片，她到一戶人家捐贈衣物，一邊拍攝影片一邊向疑似患有精神疾病的主人兄妹倆，瞭解家庭情況。

妹妹帶著「石金水」去看哥哥「被關起來的妻子」，只見房間內鋪有一半床板的床架上躺著一個短髮女人，男主人說著「要關好的，她到處跑」，走出房間後，男主人便迅速關門，用一根粗木棒從門外抵住。「石金水」問「妻子從哪娶來的？」，妹妹回答「人家帶來的」。妹妹接著又對鏡頭說道「哥哥2006年殺了老母親…砍了2刀，有案底的，公安捉他去了，表叔將他贖出來，讓他養3個孩子」。

房間內鋪有一半床板的床架上躺著一個短髮女人，就是梁男的妻子。

這段影片引發網友們熱議，「空洞的眼神及驚悚的笑容」、「令人窒息！」、「老婆是原來就傻，還是被關傻的？」有陸媒記者深入調查，發現到原來影片中的男主人為廣西玉林市容縣六王鎮雙善村人，姓梁，現年57歲。「石金水」告訴記者，男子及被他關起來的老婆，都患有精神疾病，並領有殘疾人證，至於幾級殘疾，自己並不清楚。

梁男走出房間後迅速關門，用一根粗木棒從門外抵住。

梁姓男子的鄰居李華（化名）也告訴記者，梁男一家四口全是傻子，但生活尚能自理，他種田，他弟弟養了2頭牛，兄弟倆的老婆都是路邊撿來的，他老婆精神不正常，會拿刀砍人，因為他們家在車多的路邊，跑出門不安全，所以才會將他老婆關起來，老婆已撿回來10多年了，最大的孩子都快上初中了，一家3個孩子都是住在對面的妹妹帶大的，所幸孩子精神是正常的。

李華也向記者表示，影片裡梁男妹妹所說的「母親被哥哥殺死」確有其事，「2006年我們還在上學，農忙時節，他幹活回來見他母親沒煮粥，就跟他母親吵架，可能吵得太激動，就把他母親的頭砍下來了，員警把他捉了，又放出來了。」

據了解，早在2003年，以容縣本地人組成的犯罪集團先後從玉林的北流市、梧州的岑溪市等地拐騙回4名智力低下的婦女，以1000至4000多元不等的價錢賣給本縣的六王鎮、黎村鎮等地偏遠山區大齡男子為妻，該犯罪集團於2011年已被容縣公安局成功破獲。至於此案，記者已於8月10日聯繫廣西壯族自治區公安廳，他們稱已關注到網路上的內容，正在進行調查中。

梁男的妹妹對影片創作者表示，哥哥2006年親手弒母。

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(中時新聞網)