公視第7屆董監事難產，文化部長李永得日前曾透露，將提出公視董監事新名單交由行政院核定，預估8月中會有新進度。今(12)日卻又傳出變數，李永得表示，因公視董監審查委員有一人離職，預估9月才會有新進度。

李永得表示，該審查委員因要調到印度服公職而提出辭職，因審查委員是各政黨依比例推舉，目前要視政黨意願決定下一步，「照理說審查委員少一個是沒有關係，但因為委員組成是按照政黨席次推出來的，現在要看該政黨意願是否要再補推委員。我們要請政黨重新推派人選，還要再依照程序一一行文。也許要等到9月。」

公視董監審查委員的組成由立法院經朝野協商推舉，立法院於4月重新推舉第7屆審查委員，民進黨團推舉翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、陳牧民、王勁力、蔡茂寅等8人。國民黨團推舉廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英等5人。時代力量黨團、台灣民眾黨團則分別推舉羅世宏及謝啟明。每個董監事人選要獲得通過，至少要取得審查委員12票同意。

公視董事會至少需由17位董事與3位監事組成，第6屆公視董事會任期在2019年9月25日任滿，在去年9月初舉行第7屆第1次公視董監事審查委員會審查會議中，只有7名董事、1名監事通過，不達法定人數，無法組成第7屆公視董事會。

據了解，因到印度服公職而辭職的審查委員為民進黨團推舉的陳牧民，日前經媒體指出，他已內定將出任為駐印度公使。他曾任前副總統呂秀蓮辦公室幕僚、北京大學訪問學人、印度智庫訪問學者，專長南亞與中東區域研究、中國政經發展與兩岸關係、中印關係。

公視日前因文化部委託執行國際平台計畫喊卡而衍生不少風波，引起外界疾呼推行《公媒法》聲浪，落實公廣媒體定位。對此，李永得表示，《公媒法》草案僅剩1條至2條需尚待討論，未來送到立法院，擬將全部條文分為一、二、三級，將必要通過條文作區隔，採階段式方式，努力推行《公媒法》。

至於哪些條文為必要通過？李永得透露，攸關公視核心問題的條文便是必要通過，核心問題又可分為經費來源、董監事產生方式，目前董監事產生方式讓公廣集團非常不穩定，而經費如何透過修法一次到位也很難，因此推出《公媒法》仍需一點時間。

(中時 )