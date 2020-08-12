經濟部今天准予大同公司市場派可在11月30日前自行召集股東會，等於是非當權派取得勝利。不過如果大同公司派祭出提前改選策略，乃至同一天開會稀釋出席比例過半門檻該如何？經濟部說，兩組都有權利召集，如果兩邊都選出新董事，就要看股東支持情況。

對於大同股臨會有「雙包案」機會，經濟部商業司長李鎂認為，公司董事會本就可以召集，申請的股東拿到召開權，這兩組的人都能做。但因為市場派要求重新召開，是不承認6月30日大同股東會選舉決議，要求重開全面改選。那公司派如果也要召集，就得看內容是甚麼，才能比較。

如果市場派先召開，後面公司派又召集，都選出新董事，哪一個有效？李鎂說，那就要看有無衝突，以及股東支持情況。過去確實有已經選出一組合法董事，後面又選出一組情況，實務上發生很多。

至於公司派如果出怪招，選擇與市場派同一天召集，讓出席股數不足流會。李鎂則說，沒有禁止同一天召開。不過這次雖僅核准市場派只有一次召集股東會權利，但假如是因出席不足流會，還是可以再召開。

(中時 )