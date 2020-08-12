鮮活果汁-KY（1256）12日公告第二季合併營收9.09億元，年減12.83％，但在產品組合優化及高毛利產品出貨成長下，歸屬於母公司稅後淨利達2.12億元，年增14.53％；第二季每股稅後盈餘6.26元，不僅高於去年的5.47元，並刷新歷來單季新高紀錄！

鮮活表示，第二季獲利成長主要是受惠中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，加上高毛利產品出貨表現持續成長帶動，推升第二季毛利率從去年同期的39.55％，一舉拉高到45.67％，年增6.12個百分點，毛利率為歷史單季新高。

鮮活進一步指出，以銷售產品區分，果粒類產品的出貨成長表現較佳，由於果粒類產品以高毛利產品為主，營收占比拉高，成功帶動公司毛利率提升。

此外，鮮活上半年合併營收12.75億元，年減26.28％；歸屬於母公司稅後淨利2.24億元，年減18.94％；每股稅後盈餘6.61元，少於去年同期的8.16元。鮮活表示，主要是今年第一季受新冠肺炎疫情影響，延後復工且第一季中國大陸餐飲市場明顯萎縮所致。

展望下半年，鮮活表示，隨著中國大陸疫情趨緩，加上旺季效應加持，營運表現可望優於上半年；惟新冠肺炎疫情難以輕忽，公司仍將持續關注疫情的發展，及審慎評估對營運可能造成的影響。

(工商 )