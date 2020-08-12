歌壇新人楊宇騰今年25歲，中日混血、外型亮眼，發行個人首張EP《我的夜無所事事》，12日舉辦發片記者會，心情緊張，不過他在台上，突然聽到遠在日本的父親，特地越洋捎來祝福錄音，很感動，8個月沒見到父母，他忍不住眼眶含淚，哽咽：「滿想家，之前1年回去2次。」如今卻因疫情無法回家。

楊宇騰透露父親個性話不多，自嘲：「跟我很像。」不過聽到父親替他打氣，相當感謝，父親鼓勵說：「Yusuke，你好像很努力的樣子呢，我原以為你會回來繼承爸爸的公司，但你還是想要去開創一條屬於自己的道路，只要你今後也繼續好好努力，就沒有問題。」他隨後笑說：「這次爸爸講最多話一次。」

楊宇騰舉辦發片記者會，在台上賣力唱跳。（盧禕祺攝）

他首度舉辦記者會，壓力頗大，自評表現50分，「不及格，可以有更多的進步空間。」昨邀來張若凡到場力挺，2人因上表演課相識，楊宇騰表示：「先前看MV以為若凡很高，見到本人才發現其實她很嬌小，跟我差30公分。」張若凡為單身的楊宇騰，送上招桃花的粉晶，她爆料楊宇騰桃花很旺，楊宇騰害羞：「沒有！」

他已單身1年半，公司沒下禁愛令，卻下「禁生令」，不能讓女生懷孕，他則自認不急戀愛，「現在訓練期，工作比較重要。」 此外，他將在10月11日於NUZONE舉辦演唱會「楊宇騰首場朋友交流會」。

楊宇騰舉辦發片記者會，邀張若凡力挺。（盧禕祺攝）

(中時 )