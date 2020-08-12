監察院長陳菊上任後提好提滿，任用5位前高市府職員為機要，引起國民黨質疑濫權酬庸，以增加宣傳為由而增用幕僚，足證陳菊不適任。對此，監察院代理祕書長劉文仕今天表示，一切依法有據，首長可聘用12職等以下的簡任祕書、專門委員等，前院長張博雅也任命5位機要，不過他坦言，陳菊聘任機要的職等的確比張博雅時代的高。

劉文仕傍晚罕見接受媒體採訪，他表示，監察院內機要任用都符合《各機關機要人員進用辦法》規定，也就是「各機關進用的機要人員員額，最多不得超過5人」，排除首長、副首長、主管、副主管、參事、研究委員等職缺，首長依據業務職量、職責的繁簡程度，可進用12職等以下的簡任祕書、專門委員、專員、科員、辦事員、書記等。

劉文仕指出，前監察院長張博雅也是依此辦理，任用5位機要，其中4人在院長辦公室、1位在祕書長辦公室，機要人員是一體的，就是協助院長公務執行，所以上一屆機要人員也是「滿編」，人數同這一屆。

劉文仕說，機要人員隨首長進退，並不影響公務人員的權益，屬任務型任用的一般公職，執行公務都要符合相關法令內規，他強調「法有明定、公務員才敢執行」。

劉文仕表示，此屆監察院增加國家人權委員會，挑戰性非常高，陳菊希望能夠做好重大任務，因此不能有任何閃失，包括職等、人數都有充分考量，尤其機要人員的彈性高，隨時可以配合院務需求前往不同單位支援。

這5位機要全來自前高市府職員，令外界質疑陳菊濫權酬庸安插自己人，劉文仕緩頰，機要要耐勞耐操、廢寢忘食，因此機要跟首長之間要有高度信賴關係，張博雅也任命2位中選會職員、2位衛生署職員。

國家人權委員會自8月1日掛牌上路，依據國家人權委員會組織法，可任用57人，包括12位約聘、45正職，詢及行政院目前核定員額，劉文仕說，今年已核定26人，包括18位正職、8位約聘，通常內升會比較快，大概一個月就可到任，外補的話要一個半月至2個月才可能到任。

(中時 )