「虎尾中元文化季」將登場，眾人扮成「降妖聯盟」邀請全國民眾來普度慶中元。（張朝欣攝）

雲林縣「虎尾中元文化季」歷史悠久、規模盛大，享有「北基隆、南虎尾」美譽，虎尾鎮公所今年精心規畫鬼妝遊行、光雕燈光秀等系列活動，12日記者會眾人扮成「降妖聯盟」，邀請全國民眾一起來普度慶中元。

虎尾鎮公所12日在虎尾廳舉行「虎尾中元文化季」記者會，由雲林縣長張麗善扮觀世音菩薩、虎尾鎮長丁學忠扮孫悟空、虎尾鎮代會主席林嘉弘扮牛魔王，眾人組成「降妖聯盟」為活動揭開序幕，現場「神氣十足」。

張麗善表示，虎尾鎮每年都很用心舉辦中元普度，今年鎮公所與鎮民代表會發揮創意，規畫一系列別出心裁的活動，雖然內容輕鬆活潑，但虔誠禮敬好兄弟的心意不變，從本月19日起到9月2日，活動精彩驚喜連連，邀請全台遊客來訪同樂。

丁學忠指出，虎尾鎮今年獲選交通部觀光局全台30經典小鎮，為凸顯虎尾的不一樣，公所精心規畫一系列中元文化季活動，除了有傳統的7大普度區祭典，還有光雕燈光秀、情人節演唱會、划拳大賽、鬼妝踩街等，熱鬧非凡充滿特色。

林嘉弘感謝縣政府對「虎尾中元文化季」的大力支持，也肯定鎮公所發揮巧思，結合民間團體集思廣益，舉辦這場盛大且精彩的活動，相信一定可以喚起虎尾人的文化意識，創造虎尾中元節新高潮。

(中時 )