金門持續移除互花米草，自2008年至2019年間，移除面積已達111公頃。（縣府建設處提供）

來自美洲的互花米草入侵金門，帶來潮間帶陸化的問題，金門縣府10年來已移除約111公頃，目前持續在浯江溪口、洋山灣進行作業，希望遏阻這種外來強勢植物在金門擴大版圖，減少對本土生態環境干擾程度。

縣府指出，互花米草原產地為美國東南部海岸，為多年生禾本科植物，生長於沼澤、濕地及潮間帶，植株耐鹽、耐淹、抗風浪，種子可隨風浪傳播深達60公分的灘土中，單株1年內可繁殖幾十甚至上百株，由於繁殖力強、根系發達的特點，曾被認為是保灘護堤、促淤造陸的最佳植物，卻也帶來潮間帶陸化問題，不但破壞動植物棲地環境，更影響近海海水交換能力，導致海水水質下降，因此也被視為「溼地殺手」。

中國大陸從美洲引進至長江口後，擴散成為東南沿海最強勢的入侵植物，台、金兩地都可看到它們的蹤跡，縣府建設處近年來爭取農委會經費補助，並委託社團法人荒野保護協會協助在浯江溪口、洋山灣、官澳海堤以及中蘭等處，實施生長趨勢調查與移除實驗，自2008年至2019年間，移除面積已達111公頃。

縣府今年度在浯江溪口、洋山灣等互花米草大面積且密集的生長區，持續以機械進行大面積移除，再配合人力拔除或割除，估計約1年的時間即可恢復原有生態相。機械移除過程會造成底土及微區域環境的改變，縣府也提醒下海的民眾注意安全。

民眾若發現它們的蹤跡，可通報縣府建設處082-321254，以便安排移除作業，避免不斷擴張蔓延，減少外來種對金門濱海生態的危害。

(中時 )