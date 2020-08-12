雲林縣政府再造北港百年藝鎮，打造3處「北港街角藝事館」。（張朝欣攝）

雲林縣政府為再造北港百年藝鎮、保存傳統工藝技術，在北港鎮遴選3處藝文工作室進行空間改造，打造成「北港街角藝事館」，藉由巷弄的小型工藝展演場域，讓歷史悠久的北港小鎮呈現更多元的藝文新亮點。

「北港街角藝事館」計畫於今年初展開，共選出「神山堂陳明洲雕塑造工作室」、「秀惠拼布工坊」、「帶偶回家工作室」，目前硬體設施已接近完工，3名工藝師陸續把自己的代表作品陳列在工作室，吸引不少民眾先睹為快。

「神山堂陳明洲雕塑造工作室」負責人陳明洲，曾獲選文化部「文化資產保存者」，30餘年的福州派工藝，木雕融合泥塑精髓，是北港地區的雕塑代表人物之一。

「秀惠拼布工坊」周秀惠結合現代拼布工藝與媽祖文化，以上萬片小碎布創作媽祖神像、媽祖廟景、千里眼與順風耳將軍等大型馬賽克拼布作品，屢獲國內外比賽大獎。

「帶偶回家工作室」陳威光，以花盆為素材創作花盆人偶，並將花盆人偶與北港巷弄結合，營造獨特的老街場域。

周秀惠表示，她的工作坊經過專業設計師改造，轉型為「北港街角藝事館」，兼具授課與展演功能，更能發揮藝術文化傳承功能，希望未來有更多工藝師加入街角藝事館行列。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君指出，縣府向文化部申請「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，希望透過有形與無形文化資產的整合串聯，再造北港百年藝鎮，「北港街角藝事館」為重點子計畫之一，將於9月陸續登場，在街角處展現豐富的藝文底蘊。

(中時 )