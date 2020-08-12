配合南鐵地下化工程，沿線拒拆戶目前僅剩陳致曉1戶尚未同意拆遷。（資料照／李宜杰攝）

時代力量立委陳椒華與全台數10個自救會12日舉辦記者會、修法公聽會，要求政府土地徵收案應當舉行聽證會，維護程序公正、公開原則。反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉今日也提出2大訴求，第1盼「原屋保留」，第2為「疫情間不可強拆」。南市府則表示，會將陳致曉的訴求轉達給鐵道局知悉。

今日代表南市府出席公聽會的地政局地籍科長胡純英於會中稱，「將會與鐵道局協調南鐵陳家原屋保留事宜，並由各單位長官形成共識後，將與居民討論。」陳致曉也說，「我拭目以待，嚴密要求兌現承諾！」

不過，台南市政府晚間則聲明指出，陳致曉所提的訴求原屋保留議題，為需地機關鐵道局權責，但此次會議並未邀鐵道局出席，南市府會將陳致曉意見，轉達給鐵道局參考。

陳椒華表示，為更強化各政府層級承擔徵收案件與市地重劃等土地政策，土地徵收條例修法刻不容緩。陳致曉也說，台灣土地掠奪案件侵害人權，審議程序缺乏行政聽證，在強拆迫遷過程，藉由強拆令與大批警力、怪手脅迫居民同意，明顯違反《民法》，嚴重踐踏居民人格與尊嚴。

台南市政府表示，陳椒華立委邀請內政部地政司、營建署、六都地政局及全台各大自救會代表，舉辦【落實行政程序法，各類土地徵收皆應召開聽證會】公聽會，其中南鐵東移自救會陳致曉提出2點訴求：1.希望原屋保留.2.疫情期間不可強拆。

針對陳致曉的訴求，台南市政府回應，其訴求原屋保留議題為需地機關鐵道局權責，本府將轉鐵道局知悉。據今日會議的會議通知單，並未邀請鐵道局出席，本府會將陳致曉這個意見轉達給鐵道局參考。

(中時 )