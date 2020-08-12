刑事局上月27日接獲印尼許姓台商家屬報案，指57歲許男在印尼無故失蹤，立即由國際科偵一隊及派駐印尼警察聯絡官與印尼刑事局成立專案小組，配合印尼警方調閱提款影像、手機定位等確認許男位置，因許姓台商家屬均在台灣，警方晤談後整理相關情資及時序表與印尼警方專案小組簡報許背景資料後，再由印尼警方馳赴許住家勘察現場、數位鑑識、現場採證等偵查作為，並訪談許的麵包店員工、友人釐清犯嫌可能動機。

印尼警方7月26日於西爪哇subang區叢林發現1具非印尼籍無名屍，後比對指紋確認是許男，查出主嫌竟是許男的女秘書，嫌犯不滿許原本登記在她名下的資產轉移到他人名下，遂心生歹念，企圖謀財害命，找了女閨蜜買凶殺人。

警方當晚將主嫌S女及共犯F女2人逮捕到案；查知其餘5共犯身分後印尼警方再逮捕2名共犯，目前尚有3名共犯在逃。

許男家屬於8月4日抵印尼後，駐印尼聯絡官與代表處協助安排帶同家屬確認遺體、協調家屬赴住家確認印方勘察情形及協助家屬清點被害人住處財物等。

(中時 )