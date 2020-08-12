國立故宮博物院今（12）日表示，暑假已過一半，故宮最新舉辦「2020故宮夏日藝術節」，8月15日及29日推出《飛船與海怪》戶外偶戲表演，另外還有「士拿乎－清宮鼻煙壺的時尚風潮特展」等多項展覽，邀請民眾一同來探索新潮故宮！

故宮表示，「2020故宮夏日藝術節」將在8月15日及29日推出《飛船與海怪》戶外偶戲表演，這是由無獨有偶工作室劇團打造的故宮限定版偶劇，院藏《海怪圖記》中的奇異怪魚，透過製偶師的巧手變身為立體的大型戲偶，從故宮兒童學藝中心偷溜出來的海怪們，在深海裡玩不夠，決定到正館戶外平臺來場奇幻華麗的聚會，遠道而來的神祕飛船，又會帶來什麼驚喜呢？

故宮說，配合這場奇幻表演，這兩天故宮還會特別延長兒童學藝中心、博物館商店開放時間至晚間6時30分，而表演結束後亦有驚喜互動拍照時間，為民眾留下難忘的故宮夏夜回憶。

除了戶外的精采表演，故宮說，夏季新展更是令人眼睛一亮，甫於7月31日上檔的「士拿乎－清宮鼻煙壺的時尚風潮特展」，將清代微型工藝集錦於方寸小瓶之間，讓民眾盡覽各種造形多變、絢彩華美的鼻煙壺，開展之初即在網路上引起網友熱烈討論。

故宮表示，已特別為該展拍攝宣傳廣告，五位當代潮男潮女與鼻煙壺映照相對，顯現無論年代相隔如何遙遠，時尚元素仍然如此相近。廣告影片以新潮運鏡、輕快風格，吸引觀眾前來一觀清宮鼻煙壺的時尚風潮。

在欣賞完精彩的各式展覽活動後，故宮也提到，也歡迎民眾來參與「夏日光影」故宮攝影比賽、「我在故宮畫畫：文物寫生活動」，親手記錄最美好的夏日故宮回憶。

(工商 )