在荷蘭的法蘭德斯，從16世紀末開始就有一種傳統運動流傳至今，人們沒有流汗、也沒有靠體力或精神毅力來拼勝負，而是讓小鳥在木箱中發出鳴叫聲，飼主們開始算鳥叫了多少聲。這樣的比賽，英文則稱為「Finch Sitting」。

比賽的規則是，在一小時內哪一隻雄性蒼頭燕雀能發出最多的鳥叫聲就獲勝。平時，雄雀以鳴叫來做為吸引異性及宣示領地的手段，而此比賽最早由弗拉芒商人在1596年舉行，19世紀時突然人氣銳減，至第一次世界大戰後再次活絡。據估計，至2007年，已有13,000多名愛好者，每年共育出約1萬隻鳥，當然也受到動物權利保護人士長期的反對。

比賽前，會在街邊以1.8公尺的間距將只放1隻雄雀的鳥籠排列成一行，比賽在計時器響或計時人員發出信號後開始或結束. 比賽時，只要每隻鳥正確地鳴叫1次，人員就會在木製長棍上用粉筆劃上一筆，在1小時內，鳴叫次數最多的鳥獲勝，一般獲勝的鳥往往在規定時間內鳴叫數百次。

目前為止，作幣也層出不窮，曾有一次比賽中，優勝的雄雀在1小時內叫了1278次，後來才發現飼主餵食了睪酮讓雄雀興奮；另外則有一次是兩輪比賽中，雄雀的叫聲都一樣多，打開箱子才發現裡面放著CD撥放器，看樣子無論是什麼比賽，人們想贏的心都是不變的。

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(中時新聞網)