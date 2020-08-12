動物若是對人類感到信任，就會露出肚肚，如果是狗狗的話，就代表服從及放鬆、安心及幸福的意味，喜歡飼主撫摸的動物也不在少數。貓咪也有同樣的意思，但只給看不給摸，又是什麼原因?聚集許多獸醫師、動物心理學家及動物行動行為學家的網站「AnimailWised」最近做了相關說明。

貓的每一個姿熱，都是和人類及其他貓咪溝通的方式，這就是牠們在表達感情、意見時的肢體語言，牠願意給人看肚肚，就有放鬆、表達友善的意思，更重要的是表示這個環境是牠可以放心的。不願意讓人摸肚肚，則是因為牠有攻擊防禦的習性在。而且貓咪的肚肚是最纖細的地方，若是觸碰的話，牠會覺得不安、有壓力，甚至會覺得恐怖。

不過貓咪在抓人或咬人前，都會先讓人知道牠的不愉快，像是頭低低的、尾巴搖動的速度很快，都表示心情不好、不滿、生氣，甚至有警戒心。不過雖然牠不喜歡被人摸肚肚，但很喜歡被摸頭及下巴，所以換個部位摸一樣也能表達愛。

(中時新聞網)