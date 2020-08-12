黃迺翔（左）和陳弈宏帶領部落長輩利用手掌製作圖騰。（王揚傑攝）

由自閉症學生及家長組成的台灣星奇兒創藝協會，發起「星光陽光送愛到偏鄉」活動，今（12）日在烏來忠治部落舉行成果發表，現場展示由自閉症者與部落長者共同創作的圖騰，另安排陽光義廚聯盟8位大廚到場，利用泰雅族馬告香料、野蕨貓、段木香菇等特產製作17道美食，以饗部落長者。

台灣星奇兒創藝協會理事長陳穎君表示，蘇迪勒風災後，她帶著星奇兒到受災嚴重的忠治部落，看到殘敗的景象，很想協助部落的原民。今年初，協會提出具體計畫，獲得新北市政府社會局創新性計畫補助方案，結合星奇兒和部落長輩互動及共學，進而進行部落創生。

黃迺翔和陳弈宏雖是自閉症患者，但勵學不倦，是文化大學數位媒體系的學長、學弟，兩人帶領在忠治部落文健站的長者，用自己的手掌製作圖騰，再利用電腦後製，長者看到自己的塗鴉變成美麗的圖畫，幾乎不敢相信自己的眼睛。

社會局長張錦麗表示，「創新性補助計畫」是為鼓勵更多社團發揮創意，走入社區互動，深耕並活化在地資源，以提供善的循環，像是台灣星奇兒創藝協會這回串聯諸多團體，深入原鄉部落，體驗原民文化並交流，甚至帶領長者活動，延緩失智失能，是非常值得鼓勵的計畫。

(中時 )