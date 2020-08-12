體驗一日飲料店店長（陳綢兒少中心提供／林心柔南投傳真）

體驗一日美甲師（陳綢兒少中心提供／林心柔南投傳真）

去年南投良顯堂基金會附設陳綢兒童及少年服務中心，舉辦首場「一日百工體驗營」讓青年體驗各行各業，活動大獲好評，11日至13日再次舉辦體驗活動，今年招募了9位13到19歲青少年，參與職場見習，滿足青少年對職業想像。

陳綢兒少中心去年舉辦「一日百工體驗營」大獲好評，參與過的青少年表示，在參加營隊後，了解自己有興趣的職業，也認識以往少有機會接觸的職別，有助益未來職涯考量，因此今年再次舉辦，也邀請更多埔里當地店家參與，將青年安排到6間友善店家，進行一天半見習體驗。

陳綢兒少中心社工員盂家君指出，青少年在成長階段，常會迷失方向，忽略自己的人格特質，進而不知道自己的價值而對任何事物興致缺缺，由這樣的職業體驗活動，滿足少年對職業想像，培養就業軟實力。

去年有4家友善商店合作，今年增加到6家，招募對象來自社區及陳綢兒少家園13到19歲青年一同參與，分別安排到民宿、飲料店、美甲店、消防隊、診所等工作場域，讓青少年有機會接觸更多職別，拓展多元興趣。

籃城書房民宿店長王梓頎表示，被分派到民宿的2位實習店長從環境打掃到接待客人，都展現出熱情，期望他們透過見習了解到服務業的使命，繼續綻放熱情。

(中時 )