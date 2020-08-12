政治明星吳怡農在先前的立委選舉中一戰成名，還吸引不少粉絲。最近傳出他與一名王姓女幕僚譜出新戀情，且還被兩度直擊一同在「農舍」過夜，據傳他的女幕僚還是一位大正妹。此事在網路上引起熱議，還有網友直言「農婦崩潰了」。

據《鏡周刊》報導，王姓女幕僚兩度進入吳怡農在中山區的住處，一待就是14小時、10小時，讓不少「農婦」心碎。小吳怡農11歲的王女外型亮眼，還曾被同學在PTT上封為「超正公關」，在網路上有相當高的人氣。

除了高顏值，王女的學經歷也十分漂亮，她畢業於政大外交系，曾任職奧美公關顧問公司助理專員（AAE），之後在英國倫敦大學國王學院取得公共政策與管理碩士學位，回台後到立法院擔任立委羅致政助理，並於去年立委選舉時加入吳怡農團隊。吳怡農敗選後創辦壯闊台灣聯盟並創辦協會，王女則擔任協會的研究員。

有網友在PTT上討論媒體報導吳怡農的新戀情，並表示，「農婦崩潰」，其他網友也回應，「慟！農婦們崩潰！！」、「農婦崩潰~」、「是甲甲崩潰吧XD」、「帶女的會崩潰，那如果帶男的過夜會有何反應？」

不過，也有網友認為，「單身沒關係啦」、「28……老妹了」、「他沒有女友才奇怪」、「拜託喔男未婚女未嫁，有什麼不能正常交往嗎」。

(中時新聞網)