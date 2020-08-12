每年的「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」能增強學生自我表達的自信心。（新岑國小提供／張毓翎嘉義傳真）

近年學生在師長及嘉義縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添帶領下，參與鱟復育及生態養殖。（新岑國小提供／張毓翎嘉義傳真）

透過參與鱟復育及生態養殖，學生了解溼地生態維護的重要性。（新岑國小提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮新岑國小8年前在中研院及嘉義縣生態環境保育協會指導下，建置鱟保育場，且校方也陸續以「鱟」設計許多相關課程，一年一度的「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」將於16日登場，學生近日到學校操作演練「鱟機器人」，期待活動當天成為導覽解說的新利器。

過去漁民抓到的鱟總是一對，故鱟也有「夫妻魚」的美稱，每到七夕情人節前夕，嘉義縣政府結合鱟保育及海洋環境議題舉辦一系列的活動，緊鄰布袋鹽田溼地的新岑國小是鱟保育基地，近幾年學生在師長及嘉義縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添帶領下，參與鱟復育及生態養殖，並了解溼地生態維護的重要性。

新岑國小教導主任郭育彰表示，稚鱟隨著年齡增長，從沙洲逐漸游向淺海，冬天時會遷徙到沙洲泥灘躲在泥沙中，春天時則會在沙灘產卵，為迎接這個周末的海洋環境活動，學生運用樂高零件、木板等材料製作「鱟機器人」，更繪製鱟的棲地環境，有助於遊客了解鱟的成長過程。

縣府在經濟部能源局經費挹注下，規畫在新岑國小操場旁，興建2層樓的「濱海環境教育館」，目前正在規畫設計中，郭育彰指出，每年的「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」能增強學生自我表達的自信心，期待新館完工後，可以提供學生更多練習台風及鍛練口才的機會。

(中時 )