台鐵晚間傳出死傷事故，自強號139次18時行經富岡─北湖東正線85公里處時，撞上一名年約70歲、試圖跨越鐵軌的男性路人，救護人員趕抵時已無呼吸心跳（OHCA）。台鐵局表示，經鐵路警察蒐證後，目前已恢復雙向通車。
消防局第二大隊富岡分隊指出，事故地點位於楊梅區富岡車站南邊84.7K新富站，鄰近台鐵維修機廠，分隊18時09分接獲報案後立即趕往現場，當時男性路人倒臥於草叢內排水溝，已呈現外科OHCA，有頭部撕裂傷、大腿骨骨折，目前送往湖口仁慈醫院。本次共出動7名消防人員，以及富岡15、富岡91救護車及富岡機車。
台鐵局表示，鐵路警察已會同檢察官於事發地點蒐證當中，實際情況仍待後續調查。此外，經路警蒐證後，現場於19時27分放行開車，目前已恢復雙向通車。本次事故影響自強號139次共87分鐘，其餘22列次574分鐘、旅客約8850人。
(中時 )
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