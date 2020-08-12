國泰金控與國立臺灣大學及台灣青年氣候聯盟(TWYCC)於8／12舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」，教育部擔任指導單位，現場與會人員大合照。（國泰提供）

繼連續3年舉辦「氣候變遷論壇」，國泰金控重視青年人才發展，今年特別與國立台灣大學及台灣青年氣候聯盟（TWYCC）共同舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」，由教育部擔任指導單位，針對青年最關注的氣候變遷議題，從政府及企業的長遠規劃到青年行動參與，促進「漾」世代共同解決氣候變遷帶來的跨領域、跨年齡的衝擊。

身為台灣氣候變遷及綠色金融領導者，國泰金控希望為台灣的青年族群盡一份心力，今年首次舉辦的國泰氣候變遷青年論壇，國泰不僅率先分享責任投資及氣候變遷相關財務揭露（TCFD）上的作為，更邀請多方共同參與，與年輕人立刻展開氣候行動。

此外，教育部透過辦理「氣候變遷創意實作競賽」，邀集並鼓勵全國大專校院學生跨領域合作，以氣候變遷減緩及調適為目標，進行創意企劃與實作，迄今已完成辦理5屆競賽，近3年更有超過百隊報名參賽，完成眾多創意作品。

在國泰氣候變遷論壇上，創立9年的策略伙伴台灣青年氣候聯盟（TWYCC），聚焦於氣候變遷與青年培力，每年都有6～8人的小組前往《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCCC）締約國大會（COP），此次分享COP25所見所聞，盼使青年不僅僅是倡議，更可以展開行動影響台灣政府作為。

此外，為使青年適性發展，除了實作競賽及政策倡議的單位，國泰金控更與台大的「氣候變遷與永續發展國際碩士及博士學位學程（IPCS）」共同合作實習計畫，以跨院系及企業合作方式，共同培育具備跨領域解決能力的人才，為台灣氣候變遷發展注入深厚的學術基礎。

2019年底，由國泰金控與天下雜誌針對大學生進行的「台灣永續實踐家」調查，顯示大學生認同17項永續發展目標（SDGs）重要性的比例超過8成；但滿意程度皆低於50％，其中最不滿意的前3名，分別為「陸地」、「海洋生態」及「氣候變遷對策」。

國泰深知年輕人是未來的主人，今年更將國泰企業永續三大主軸定調為：「氣候」、「培力」及「健康」，透過長期策略發展氣候變遷及青年培力，不僅強化國泰實習生計畫及卓越獎助學金計畫，鼓勵青年「把手弄髒」將學校所學與實際作法落實，共同面對氣候變遷議題。

論壇共超過百位青年參與，除了政府單位、台灣大學及台灣青年氣候聯盟，更邀請氣候變遷創意實作競賽金獎得主，展示以植物固碳為主軸的獲獎作品，充分展現青年創意、問題解決力及行動力，促使多方單位共同正視氣候變遷議題，打造多贏！

(旺報 )