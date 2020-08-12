台北時間週三14:50，現貨黃金漲回昨日跌幅，重新彈回1910美元/盎司；14:53現貨黃金站上1920美元/盎司，較昨日低價回升近60美元；在此之前午間12:15分，現貨黃金跌破1870美元，一日內高低差近70美元，最低至1862.64美元/盎司，隨後走勢逆轉開始上行。但今晚美國將發布7月CPI數據，恐又引發一陣波動。

分析師指出，黃金的最初下跌確實追蹤實際收益率，但是隨著金價跌破2000美元，更多止損單被觸發，由此恐慌拋售迅速蔓延，於是我們看到了如此劇烈的跌勢。

財經網站Forexlive表示：市場風險情緒有所上升，這使得美元的漲勢有所減弱，同時貴金屬也削減了當日的跌勢。金價在早些時候跌至1863美元的低點後，又回到了1900美元附近。儘管如此，主要貨幣間的走勢仍有很大的不確定性。

分析師JustinLow：黃金稍早前一度跌至1863美元水平附近，接近跌破3月至6月的上升趨勢線(上升支撐線)。但過去一小時內的一系列穩定買盤給貴金屬提供了支撐，幫助金銀脫離稍早前的低點，進入當日上漲區間。在我看來，該上升趨勢線仍是本周黃金需要關注的重點水平，因為跌破該趨勢線可能會使黃金出現更大的回調。

IGMarkets分析師KyleRodda指出，「金市的一些樂觀情緒似乎正在消退，」現在看來可能下測1800美元附近的支撐。「目前很大程度都要看美債收益率及影響美債收益率的因素而定。此外，美元走強也是未來幾天及幾周必須關注的重要因素。」

儘管如此，這在很大程度上被看做是過去一年來的牛市姍姍來遲的回調。就像金價自2009年以來從未跌破每盎司1000美元一樣，儘管在過去十年的大部分時間裡金價都經歷了長時間的暴跌，一旦當前的波動性消除，金價也不太可能再次跌至1700美元下方。

週三，Economies.com在文章中寫道，金價繼續大幅下滑，失去了近期漲幅，金價面臨更多看空壓力，這可能推動金價進一步下滑。但我們注意到，金價交投在主要看漲通道支撐線附近，這一支撐可能推動金價開始反彈嘗試。

Economies.com預計，今日金價交投將位於支撐價位1860.00美元/盎司以及上檔價位1935.00美元/盎司之間。

今天晚上20:30，美國將會公佈7月CPI數據。該數據4月下滑到了-0.8%，創下2008年以來的最大跌幅。隨後兩個月開始回暖，6月為0.6%，為2月以來首次錄得正成長。7月份，該數據也可能有不錯的表現。整理7月數據可以發現，ISM非製造業PMI繼續走強，Markit服務業PMI創下今年1月以來的新高。7月非農報告依舊亮麗。當前，市場預期美國7月季調後CPI月率為0.3%，如果公佈值大於預期，將有利美元；反之，則利空美元。如果這個數據大幅好於預期的話，金價可能跳水。

(中時新聞網)