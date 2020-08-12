商研院董事長許添財12日出席「壯闊東協 台商雄起」論壇時表示，新南向市場國家成為世界各國必爭之地，台商必須了解當地市場，並且調整相關策略後，勇闖當地市場。

許添財說，東協的新南向政策是蔡政府提出經濟發展戰略性目標，這是全國總動員不分朝野都要共同參與，理論上成果應該要很豐碩，不過實際上新南向卻是「新難向」。

許添財指出，過去各界都在談台商成功西進，但那是被中國大陸吸引過去，台商不畏危險前往開拓市場，也因為當時前台商前往中國大陸，才讓台灣經濟持續成長，奠定外匯存底持續增加的好基礎。

面對現在全球貿易市場改變，新南向國家的新興市場成為各國必爭之地。許添財形容，東協市場就像是名模林志玲，各國都想要去追。許添財說，東協是台灣第2大貿易夥伴，占整體比16％，出口則是排第2，進口排第3，顯示東協國家對我國相當重要。

另外許添財也點出，雖然台商腳步很快，但全球企業腳步更快，以我國在2016年至2019年出口至東協的複合年成長率來看，全球是年增8.6％，台灣有9.1％的好成績，但在光2019年當年，台灣占比只有5.68％，比起2016年的5.59％微增，顯示我國企業還需要更積極。

許添財說，東南亞市場的可能性非常大，有四大商機等待台商布局，包含龐大的人口與網民人數、手機上網世界第一、電商EC在東南亞崛起、廣大清真市場，都是台商應該要特別關照的重點。

許添財指出，東南亞人口6.5億占全球六分之一，未來預測2030可望成為世界第四大經濟體。當地的網路覆蓋率53％，社群媒體使用率47％，比全球平均的50％與37％高。另外根據GOOGLE報告，東南亞人均每天花3.6小時使用手機上網，位居全球第一 ，且東南亞人的社群媒體使用率47％，高於全球的37％。

而在電商方面，預估2016至2021東南亞電商市場將成長261％。比中國的196％及美國的23％高。同時也因為東協國家人口平均年齡較低，年輕人口與新興中產階級較能接受新的消費方式，加上實體店面較少，使用網路購物相當普遍。

值得注意的是，廣大清真市場不容忽視。全球穆斯林人口在2015年約18億，占世界整體25％，估計到2030將增至22億，或占全球的26.4％，依這樣的人口來推算，清真市場總值達2.3兆美元。其中印尼人口約2.3億，其中有87.2％是穆斯林，為回教世界中的第一大國。馬來西亞也有61.3％是穆斯林，顯示清真市場潛力可期。

許添財提醒，要前進新南向國家，必須要做到市場的虛實合一，同時要讓國家隊與台灣品牌打出世界知名度，除了原先的一般之外，也要進軍清真市場，最後則是要讓產業聚落與智慧創新生態系。

(工商 )