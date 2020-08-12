桃園市水務局推出龜山排水改善工程，首期「長庚醫院」周邊工程已完成，自來水公司配合管線遷移，避免水管橫越道路側溝。第二期的「桃園酒廠周邊」工程，近日動工，希望改善林口一帶淹水問題。

桃園市議員陳雅倫指出，過去發布豪雨警報，龜山居民就很擔心淹水，尤其機車族常常擔心硬騎過去引擎熄火，去年長庚醫院周邊路段更成了小河，水淹最高達50公分，交通也因此癱瘓。

陳雅倫說，他去年在議會就提案要求，將文化一路、林口交流道周邊的淹水問題列入水務局重點項目。認為雨水下水道斷點多、障礙物也多，如側溝、纜線沒做好清運整理、水泥塊阻礙連通的水道等狀況，因此需要清運水道及將當地排水連結到工三工業區，才能解決當地淹水問題。

如今第一期工程已經完成，陳雅倫說，第二期工程將開工，提醒民眾經過時，要注意安全，也避免在排水溝設置塑膠墊布、盆栽等，以免阻礙水路。

(中時 )