演藝圈賺錢容易，那到底有多賺錢呢？浙江衛視主持人李偉日前就在影片中揭密某位超大牌一線女星的驚人身價，上台亮相半小時，就能賺到大多數人一輩子無法賺到的財富，令人羨慕不已。

李偉近日錄影揭密某一線女星驚人身價，他說這位女星與合作方簽約2小時，上台只需半小時就能領到8位數甚至9位數的酬勞，也就是說，該女星亮相半小時，就有上千萬至上億人人民幣收入。

這位大牌女星不僅價碼高得嚇人，連排場也特別大，機場來回四趟都要走特殊通道，光交通費保守估計就要4萬人民幣(約17萬台幣)，妝髮服裝更要花到20至30萬人民幣(約85萬到127萬台幣)，還不包括住總統套房的費用。

不過李偉也強調這位女星絕對配得上這些花費，大讚對方有實力有作品，還特別敬業，業界都認為她值得這個價格。然而說了這麼多，這位大牌女星究竟是何人？李偉則以閃屏方式秀出了答案，原來是國際巨星章子怡。

(中時新聞網)