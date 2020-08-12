「冰冰」邱亭雯被賈瞳指控詐欺，認為名譽受損、影響工作，怒告賈瞳加重誹謗。（取自臉書「Teny 邱冰冰」）

直播主「瞳瞳兒」賈瞳，在網上向另名直播主「冰冰」邱亭雯購買二手名牌包，事後指控邱女詐欺，因而挨告加重誹謗。台北地院今開庭，賈女強調她當下確實認為受騙，沒有誹謗犯意，願意與邱女談和解，但邱女不接受，堅持告到底。

在IG上擁有14.5萬追蹤者的賈女，星座巨蟹座，身高163公分，骨感身材的她，卻擁有一對傲人的D奶，除擔任17直播主，也是小有名氣的模特兒，曾拍攝過平面寫真；邱女則是UP直播主，臉書粉絲團也有3萬多人追蹤。

全案源於去年11月，賈女在臉書「二手名牌交易社」向邱女購買LV包，價格約1萬元，但匯了款後邱女突然失蹤，賈女以為遭到詐騙，跑去派出所備案後，上網發文指控邱女詐騙。邱女得知後認為名譽受損，憤而提告，賈女因此遭檢方依加重誹謗罪起訴。

賈女今開庭表示，她真的認為自己被騙，跑到派出所備案，警察當下也告訴她，匯款的帳戶曾被檢舉為詐騙帳戶，才會堅信邱女詐騙，沒想到現在她竟是被告。她強調自己沒有誹謗犯意，願意與邱女談合解。

邱女則說，當下是因帳號被鎖才失聯，後來改用另一個帳號向賈女澄清，但賈女在這之後仍繼續發文指控她詐騙，讓她無法接受，並嚴重影響他的業配、接案，長達半年沒有收入。她表明要提告後，至今都感受不到賈女誠意，故拒絕再談合解。

檢察官起訴本案是聲請簡易判決處刑，但因賈女不認罪、雙方無法和解，法官庭末諭知全案改一般審理。

賈女庭後受訪說，邱女用另一個帳號聯繫她澄清時，按常理應該要先道歉，但邱女劈頭就說要提告，這態度讓她很傻眼，感覺自己被「仙人跳」，不就還好當初她有去派出所備案，否則無法證明自己受騙，目前與邱女沒有聯絡，雙方只在法庭碰面而已。

(中時 )