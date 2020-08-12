為展示台灣最頂尖的創新技術與解決方案，經濟部國際貿易局與外貿協會今(8月12日)舉辦「台灣精品暨印度資通訊暨智慧城市（COMTECH INDIA X Taiwan Excellence）線上新品發表會」，並於會後辦理採購洽談會，不僅替明年印度資通訊暨智慧城市展（COMTECH INDIA 2021）提前暖身，也替台廠爭取全球智慧城市商機，活動總計吸引千名印度和世界各地業者及媒體上線參與。

活動由外貿協會秘書長葉明水與經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉致詞揭開序幕，並邀請專家針對全球資通訊市場趨勢等議題發表主題演講。貿協秘書長葉明水指出，印度ICT市場產值預計在2025年前成長至3,500億美元，為協助臺廠拓銷印度市場，貿協已於2017年前往印度辦裡智慧城市展，吸引Tata Group、Reliance、Infosys及Wipro等印度大廠支持。

經濟部國貿局主任秘書戴婉蓉則指出，此次活動主要為突顯智慧城市市場的現況與重要性，且臺灣近來積極發展資通訊科技技術系統解決方案，希望透過臺灣廠商的完整供應鏈，搶攻估計高達2兆美元的全球智慧城市市場。此外，活動亦安排印度電子公會秘書長Mr. Rajoo Goel介紹當前印度智慧城市的推行狀況與商機。

因應新冠肺炎疫情帶來的需求，台灣精品企業運用智慧科技防疫在國際上表現出色，受到印度孟買Apical Impex Pvt Ltd、班加羅爾Medical Sensors India Pvt Ltd，及尼泊爾Green Technology Pvt. Ltd.等公司積極洽詢人臉口罩辨識系統、溫度偵測、智慧城市AI監控等解決方案。

智慧城市需藉助AI、雲端、5G、IoT等資通訊技術來解決各種層面的城市問題，台灣精品品牌中不乏相關技術的佼佼者：研華科技IoT嵌入式解決方案，不僅主打智慧交通，也適用於智慧工廠、醫院、零售；四零四科技智能交通解決方案可以收集道路及橋梁等即時交通狀況訊息；利凌企業鎖定智慧城市AI監控；群暉科技的智慧影像監控則支援智慧機房、居家監控應用；虹光科技與彬騰企業則分別擅長智慧辦公與智慧家庭控制的IoT方案供應商。

參與印度智慧城市解決方案發表會的廠商表示，經濟部國貿局和外貿協會是他們進入印度市場的一大助力，也使臺印關係得以進一步發展；而在疫情蔓延的非常時期，他們也肯定貿協提供廠商線上模式與買主洽談，並表示此活動為廠商帶來最即時幫助。此外，因印度市場為「客製化」及「價格」導向，廠商也建議其他有意投入智慧城市市場的台廠，在前期開發需要具備極大的耐心，才能獲得長足的發展。

為響應印度政府多年來所推行的「印度製造」、「數位印度」及「智慧城市」等計畫背後潛藏之500億美元商機，外貿協會籌畫辦理「COMTECH INDIA印度資通訊暨智慧城市展」。該展規劃資通訊與智慧手機供應鏈、智慧城市、電競及電玩、新創等四大展區，完整呈現資通訊技術與創新應用，以滿足印度對數位化升級、智慧手機、水資源與廢水回收、再生能源及電子化交通控制與管理等龐大需求。

「COMTECH INDIA 2021」已規劃於10月28日至30日舉辦，更多展覽及線上新品發表會資訊，請至COMTECH India官網(https：／／India.ComtechExpo.com／) 及台灣精品官網(www.TaiwanExcellence.org)查詢。

(旺報 )