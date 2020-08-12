苗栗縣政府預防登革熱，超前部屬，展開全縣各村里病媒蚊密度調查，並針對孳生源開出182張勸導單，提醒民眾立即妥善管理。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府超前部屬預防登革熱，12日到公館鄉仁安社區，宣導「巡、倒、清、刷」4要訣，縣長徐耀昌（右）12日率隊清除水桶積水，呼籲民眾養成清除積水容器的習慣。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府超前部屬預防登革熱 宣導落實「巡、倒、清、刷」4要訣

衛生福利部疾病管制署統計，國內累計14例本土登革熱病例、57例境外移入病例。12日苗栗縣長徐耀昌宣導「巡、倒、清、刷」4要訣，並針對積水容器的孳生源，開出勸導單，提醒民眾務必養成清除積水容器的習慣，共同杜絕登革熱。

今年苗栗縣共接獲5例登革熱通報，只有1例確診，為印尼境外移入，迄今無本土疫情。苗栗縣政府已針對登革熱預防，超前部屬，衛生局長張蕊仙指出，迄今完成全縣各村里共292次村里病媒蚊密度調查，至今並無3級以上鄰里，針對查獲未加蓋積水容器的孳生源部分，共計開出182張勸導單，經複查皆合格。另外配合環保局宣導落實居家環境整頓工作共完成45場次，還有針對社區民眾進行登革熱防治衛教活動也超過50場次。

徐耀昌12日率隊前往公館鄉仁安社區，進行登革熱防治宣導，並在孳生源的儲水桶貼上黃色勸導單，提醒民眾立即妥善管理，否則可依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰，拒絕配合者，可處6萬元以上、30萬元以下罰款。

徐耀昌表示，降雨後一周為登革熱病媒蚊孳生關鍵，雨後應加強巡檢戶內外環境，尤其有儲存雨水用於澆水的菜園農場更需落實「巡、倒、清、刷」，維持居家環境整潔衛生，杜絕登革熱發生。

衛生局呼籲，民眾應落實孳生源清除及預防工作，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史；也請醫療院所醫師提高警覺，加強旅遊史、職業史、接觸史及群聚史問診，如遇有疑似症狀個案請及早通報，以利衛生單位採取後續防治措施，並籲請民眾切勿延遲就醫，以防範社區疫情發生。

(中時 )