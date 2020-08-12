中美貿易衝突與當地經濟成長成為越南奮起的關鍵推力，永豐金控資深副總經理暨永豐銀行海外業務處處長王啟志今（12）日於「壯闊東協 台商雄起」論壇中表示，銀行將持續深化經營在地客群，鎖定上、下游供應鏈與當地中大型企業，聚焦在地、跨境企業融資與金流服務二大業務以挹注成長動能；同時，在中小企業家數持續增加及財富增長驅動資本市場崛起的趨勢中，銀行、租賃及證券等金融業均可望迎接嶄新商機。

越南今（2020）、明（2021）年的國內生產毛額（GDP）成長率[1]可望達到4％至6％；王啟志表示，因應越南穩健成長，永豐銀行於上（7）月將胡志明市分行遷移至市區金融中心，預計3年內擴編3成人力，打造越南台資銀行金融服務的第一品牌，提供全方位收付款、資金調度與員工的現金管理金流服務，滿足企業營運需求。

王啟志於論壇中亦指出，越南計約57.6萬家中小企業、貢獻GDP逾40％，成為帶動經濟成長的重要基石，當地超過70％中小企業對融資租賃服務的需求強勁，且以出租或售後租回的機器設備或汽車為主；同時，證券市場總市值於去（2019）年達2,420億美元，自2016年起年複合成長率（CAGR）為24.6％，顯示越南資本市場正在崛起，可望為金融業創造更多機會。永豐將致力於開發具備在地特色的產品與服務並評估增加投資計畫。

(旺報 )