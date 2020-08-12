新冠肺炎疫情後的世界，東協投資價值更浮現！中信投信總經理張浴澤12日出席工商時報「壯闊東協 台商雄起」論壇時指出，此次疫情下，東協及亞洲國家2020年經濟成長率僅-0.7％，與歐美國家的-5％到6％來說好很多，尤其防疫有成的越南今年GDP預估更有2.7％，加上人均所得近3,000美元大關，全球再也找不到如此具有爆發成長潛力的國家。

張浴澤指出，中信金控在全球14個國家有逾260個據點，其中東南亞就有47處據點，且參股泰國LH集團，創下台灣銀行投資泰國銀行首例，2019年中信金控東南亞事業營收佔銀行約7％，獲利占銀行約6％，預估到2021年，東南亞事業營收成長可達19％、放款成長達19％、存款成長達24％。

疫情後的東協市場要怎麼投資？張浴澤認為，不只要賺本業的錢，區域經濟成長的錢也可以賺。由於亞洲國家防疫成效佳，尤其越南防疫相對超前，據IMF預估2020年東協國家GDP只有-0.7％，其他歐美地區都在5％以上的衰退。其中，越南有2.7％、緬甸有1.8％、寮國有0.7％、菲律賓達0.6％。

張浴澤特別看好越南的發展。他認為越南將躍升為下個中產階級潛力國家，因為越南目前是亞洲經濟增長最快、最穩定的領先國家之一，2019年擁有7％的高成長率，預估越南中產階級人數到2020年將達到4,400萬，到2030年將達到9,500萬，消費及生活水準將大為提升。

張浴澤指出，改革開放也是越南吸引外資移入的主要誘因，越南近年積極參與各區域貿易協定，至2020年，越南已與60個國家建立自由貿易夥伴關係，最新8月1日生效的越南與歐盟簽訂自由貿易協定（FTA），未來10年內兩國99％以上商品貿易免除關稅，顯見各國在越南市場拓展的雄心。

張浴澤表示，通常股市會隨人均GDP踏入新里程碑。由越南現今發展的腳步來看，可對比10～15年前的中國改革後的時期及35年前的台灣，無論基建、觀光、外貿開放等均在起飛，股市也此時往往也開始走向上升的格局，未來十年可說是越南的黃金十年！

張浴澤表示，想投資東協當地企業，主要工具有三種：基金、ETF、複委託，若一般民眾沒有時間研究或對東協甚至單一國家有興趣的投資人，可透過相對簡單的基金或ETF參與東協市場，交由資產管理機構的專業來挑選股票。以目前東協相關境內基金規模來看，約有536億台幣，境外基金則有3673億，以區域類型的基金佔多數，單一國家基金相對較少，但以東協各個國家的發展機會點來看，境內外基金也提供越來越多單一國家投資機會，若看好的投資人不妨可透過此方式來參與當地市場成長。

(工商 )