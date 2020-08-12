還記得性教育課程中有介紹，「包莖」是指男性陰莖的包皮短、開口小，導致龜頭無法翻出。嬰幼兒男童很常見，但一般說來青少年、或成年男性若嚴重包莖，就需要藉助手術，對於生殖器的治療仍然被視作一件「不光彩」的事情，男性前往就醫似乎就直接意味著「那裡不行」！大陸網上就掀起一波「一次性包皮環切縫合器」買賣風潮，價錢從人民幣15元到200元不等，實在讓人擔心品質，以及使用狀況。

大陸掀起「一次性包皮環切縫合器」買賣風潮。（圖／購物網站截圖）

只需在網頁上搜尋「割包皮」，透過AI的演算和結合大數據，所有尖端科技就會湧入首頁，比如這款包皮阻復環，拼單僅需 6.9 元人民幣起，還分日用運動，夜用休息，兩款設計充分滿足買家不同「需求」。

「割包皮」 神器還分日夜用，拼單僅需 6.9 元人民幣起，太便宜了吧。（圖／購物網站截圖）

另外這款「中美合作尖端技術」生產包皮阻凝膠，搭配「純物理療法」的矯正內褲使用，買家回應，大多數人都抱著「大概率沒用，但萬一有用」的想法購買；還有僅需55元人民幣便可購買到的「韓式包皮環切器」，廣告背景中若隱若現猛男健碩的肌肉線條所釋放出的雄性荷爾蒙，衝擊著視覺感官，加上照片中專家堅定又自信的眼神，相信不少男性會毫不猶豫點下購買鍵。

僅需55元人民幣便可購買到的「韓式包皮環切器」。（圖／購物網站截圖）

不過這些琳瑯滿目的商品看在大陸的醫學專家眼中，實在是無法認可！根據湖州市中心醫院泌尿外科的彭福生醫生表示，他強烈反對未經醫學培訓的個人自己進行包皮切割；因為普通人不具備無菌意識，無法在家中做到嚴格的無菌操作，術後很容易發生感染現象。

彭福生指出，未經消毒導致傷口感染曾是導致外科手術失敗的主要原因，傷口通常都需要數周時間愈合，甚至會發生嚴重水腫現象，而網路賣家贈送的豪華禮包中卻沒有配備任何用於止痛的藥物。相比之下，在臨床手術中，包皮切割手術前需要進行藥物註射的方式來確保麻醉效果，配備術後服用的止痛藥片，盡可能減輕手術帶來的疼痛。

在人人能上網的21世紀，網路卻衍生出一套獨特的《包皮過長DIY治療指南》，在網路時代，人們習慣透過網路搜尋所帶來的信息衝擊；網絡購物改變了日常消費模式，資訊的傳播甚至可以在毫秒內送達至大平洋彼岸，但遺憾的是，對隱私部位的治療觀念並沒有隨著科技的進步而改變！

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(中時新聞網)