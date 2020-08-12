透過網路直播鏡頭，近距離欣賞舞者跳舞，甚至可看見毛細孔與汗珠滴落，或是走進藝術家的房間，看看藝術家平常怎麼掃地。由藝術家林人中擔任策展的作品《FW：牆壁地板動作》，在虛擬的網路平台上演真人秀，帶觀眾看見藝術家較少在舞台上展現的一面。

林人中表示，創作概念是來自美國藝術家布魯斯．瑙曼在1968年發表的經典作品《牆壁地板動作》，整部作品是在鏡頭前表演，在有限的視角之下，尋找身體和空間、牆壁的垂直面、地平面三者之間的關係，「他在50年前就提出這樣的觀看視角，現在在網路開直播表演的空間，有類似的想法，當藝術家的身體離開劇場、美術館，待在鏡頭前，會有什麼不同表現和觀看的方式，是未來的趨勢。」

參與演出的藝術家之一李宗軒，曾是雲門舞者，長期從事馬戲表演和創作，他表示他的演出將選定在自己的房間，並帶大家從特殊角度，近距離觀看他在房間裡如何鍛鍊身體，「這段表演，並不展現特殊鏡位，或是明確讓觀眾知道：表演開始了。我想打破表演者和觀眾的界線，呈現的方式，有如觀眾誤闖入一個空間，帶著一點距離，觀察我的動態。」

李宗軒表示，在網路世界裡的表演，透過特別的安排，能更貼近表演者，「甚至可以看到毛細孔，或是冒汗，這是坐在劇場看不見的細節，也會是未來演出可發展的趨勢。」

另一位參與演出的田孝慈表示，是一名舞者，她想透過在鏡頭前的演出，探討台北地狹人稠的居住空間，她表示在台北的套房，坪數大多不大，卻要在有限的空間裡，區分出床鋪、工作和生活空間，為此，她特地向朋友借了房間，作為表演場地。

田孝慈表示，她將在架高快靠近天花板的床舖上做瑜珈，「在那個空間裡，背無法挺直，腰要前彎也很難，但需要努力伸展，像是在台北的居住環境一樣，雖然狹小，但身體仍要努力伸展，同時回應疫情年代，人與人保持距離，卻仍須運動的狀態。」

《FW：牆壁地板動作》將於8月12日至16日，在台北表演藝術中心亞當計畫網站上直播。

(中時 )