文化部推行國際英語影音平台計畫，因日前委託公視執行而引出陣陣風波，讓文化部緊急宣布終止委託公視執行計畫，但文化部長李永得卻在日前強調，國際平台會依原訂播出日期，也就是明年1月1日播出。隨播出時間倒數，李永得今(12)日坦言，會依原訂日期推遲2個月到3個月播出。

李永得表示，因原訂計畫是在6月開始推動執行，但因終止公視委託，只得順延2至3個月的時間播出。至於未來將交由哪一間媒體來進行國際平台案，他則透露，目前收到非常多來自各方的提案，未來不排除以標案形式決定哪一方執行。

李永得強調，希望大家跳脫單一媒體框架，未來不一定是由單一媒體來執行國際平台案，不同團隊一起執行也有可能，如來自民間的團隊、網路上活躍的年輕世代，甚至再由公視一起執行都有可能，目前尚未有定案。

至於國際平台計畫究竟定位為誰、內容又是如何？李永得表示，定位就是外國人，播出內容包含新聞、專題等多元題材，會用英文播報，採精準投放方式定位收看族群。

在國際平台仍為公視執行時，李永得曾透露，國際平台計畫分兩階段預算，第一階段的前導計畫為4500萬，第二階段的營運則是一年10億。預算規模足見計畫之龐大，雖目前不再由公視執行平台計畫，但文化部強調推行計畫方向不變，也讓外界出現希望召開公聽會的聲音，讓民眾了解預算如何施行，國際平台內容又是如何，讓全民擁有參與空間。

對此，李永得回應，國際平台計畫前導計畫預算雖擬4500萬，但在審議預算過程中應也會因計畫延遲而縮減。至於是否召開公聽會，他則表示，立法院就是公眾意見交流的場域，未來會有更多公眾參與空間。

(中時 )