苗栗縣公館鄉鶴岡村的樟樹和茄苳樹盤根交錯，近日被發現遭受黑薊馬侵害，茄冬樹葉可見薊馬蟲體，縣府農業處找來專家除蟲，施以藥劑防治。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

公館鄉鶴岡村的樟樹和茄冬樹有著「鶴岡之寶-鶼鰈老樹情」美名，近期卻被發現茄冬樹遭樹蟲黑薊馬侵害，苗栗縣政府找來專家展開藥劑防治，期以延續兩樹的「夫妻情」。

公館鄉鶴岡村石埔仔伯公廟旁的樟樹和茄冬樹根基部相連、枝枒交錯，如夫妻般恩愛，兩樹的樹齡合計超過千年，當地譽為「神木」、「共生樹」，另有「鶴岡之寶-鶼鰈老樹情」、「鶴岡千年連理枝」美稱，縣府將兩樹列為編號13的受保護樹木。

今年7月底，鶴岡村長傅學成發現，茄苳樹生長不佳，落葉嚴重。縣府獲報並隨即會同林業試驗所植病專家傅春旭現勘，診斷老樹遭受黑薊馬侵害。

縣府農業處說明，薊馬體型微小細長，具隱匿性，常藏匿於葉背絨毛下，花器內或果萼內，若不仔細觀查容易忽略它們的存在。而薊馬體會以銼吸式口器吸取植物葉部養分，最後會導致整片葉子捲縮枯萎，薊馬體病蟲害常見於榕樹、茄苳、相思樹、桑樹、月橘及茶樹，目前國內採藥劑防治為主。

農業處表示，薊馬繁殖能力高，生活週期短，茄苳樹防治療程分三期進行。農業處表示，6日完成第一次施作，預計13、24日將進行第2、3次施藥，期間持續觀察樹木生長情形，以延續夫妻樹壽命。

(中時 )